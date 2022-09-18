Счастливы за семь дней 1 сезон 9 выпуск — смотреть онлайн эфир от 18.09.2022

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Video: Счастливы за семь дней  1 сезон 9 выпуск от 18.09.2022

Смотрите онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 9 выпуск от 18 сентября 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Счастливы за 7 дней 1 сезон 9 выпуск 18.09.2022 на СТБ
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Выпуск 9 | 18.09.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней  1 сезон 9 выпуск от 18.09.2022 на сайте телеканала СТБ! Прямо сейчас непростой путь трансформации пройдет Марина Коваленко. В свои 36 лет женщина живет с мамой и бабушкой, которые считают ее несамостоятельной, постоянно критикуют и оскорбляют. Даже замужество не помогло Марине повзрослеть. Уже 10 лет она в браке со Станиславом и воспитывает 10-летнего Рому, но живет отдельно от мужа.

В проекте Счастливы за семь дней  сезон 1 выпуск 9 Станислав признается, что они с Мариной не сошлись в бытовых вопросах. Когда они жили вместе, все домашние обязанности ложились на его плечи, ведь Марина не умела делать даже элементарных вещей. Из-за недоразумений между Мариной и Станиславом страдает их сын Роман. Больше всего на свете парень хочет жить вместе с мамой и папой, отдельно от бабушек. Хотите узнать, как изменится жизнь Марины всего через неделю? Невероятное перевоплощение героини смотрите онлайн в проекте Счастливы за семь дней  1 сезон 9 выпуск.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 8 выпуск (эфир от 11.09.2022)

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