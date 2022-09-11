Счастливы за семь дней 1 сезон 8 выпуск — смотреть онлайн эфир от 11.09.2022

Выпуск 8 | 11.09.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней 1 сезон 8 выпуск от 11.09.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы увидите перевоплощение 45-летней Юлии Слипченко. Женщина понимает, что за домашними хлопотами, заботой о детях и работой потеряла себя. Юлия крутится как белка в колесе, а дети это совсем не ценят и не помогают ей. Эксперты программы Счастливы за семь дней 2022 изменят подход женщины к жизни и помогут Юлии почувствовать, как это, когда сбываются твои мечты, а яркие эмоции вытесняют обыденность. Не упустите перевоплощение героини – смотрите онлайн проект СТБ Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 8.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 7 выпуск (эфир от 04.09.2022)