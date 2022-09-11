Щасливі за сім днів 1 сезон 8 випуск – дивитись онлайн ефір від 11.09.2022

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Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 8 випуск від 11.09.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 8 випуск від 11 вересня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 8 випуск 11.09.2022 на СТБ
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Випуск 8 | 11.09.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 8 випуск від 11.09.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви побачите перевтілення 45-річної Юлії Сліпченко. Жінка розуміє, що за домашніми клопотами, турботою про дітей і роботою втратила себе. Юлія крутиться, як білка в колесі, а діти це зовсім не цінують і не допомагають їй. Експерти програми Щасливі за сім днів 2022 змінять підхід жінки до життя і допоможуть Юлії відчути, як це, коли збуваються твої мрії, а яскраві емоції витісняють буденність. Не пропустіть перевтілення героїні – дивіться онлайн проєкт СТБ Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 8.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск (ефір від 04.09.2022)

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