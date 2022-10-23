Щасливі за сім днів 1 сезон 14 випуск – дивитись онлайн ефір від 23.10.2022

Випуск 14 | 23.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт неймовірних перевтілень Щасливі за сім днів 1 сезон 14 випуск від 23.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з 30-річною Зінаїдою Могилко. Жінка працює майстром манікюру та виховує двох дітей. Попри молодий вік, жінка зневірилася в тому, що може бути щасливою. Вона втратила жагу до життя, нічого від нього не очікує і впевнена, що терпіти і страждати – така її доля.

У проєкті Щасливі за сім днів 1 сезон 14 випуск експерти доведуть Зіні, що вона варта кращого. Вони влаштують їй екстремальні випробування, які допоможуть змінитися зовнішньо та внутрішньо. Не пропустіть перевтілення Зінаїди Могилко – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 14 випуск.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск (ефір від 16.10.2022)