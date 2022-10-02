Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02.10.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02 жовтня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 11 випуск 02.10.2022 на СТБ
Дивіться також
Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 02.10.2022
Щасливі за сім днів

Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск від 25.09.2022

 Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 02.10.2022
Щасливі за сім днів

Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск від 18.09.2022

 Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 02.10.2022
Щасливі за сім днів

Щасливі за сім днів 1 сезон 8 випуск від 11.09.2022

 Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 02.10.2022
Щасливі за сім днів

Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск від 04.09.2022
Щасливі за сім днів Випуск 11 Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02.10.2022
Випуск 11 | 02.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт неймовірних перевтілень Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з 35-річною Людмилою Пономарьовою. Усе своє життя жінка багато працює та все контролює. Вона відчуває себе сильним чоловіком, а не ніжною жінкою. Попри те, що в Людмили є чоловік Роман, усю чоловічу роботу по дому вона виконує самостійно.

Героїня проєкту Щасливі за сім днів сезон 1 Людмила Пономарьова звикла все тягнути на собі. Через це в її сім’ї часто виникають конфлікти, іноді навіть доходить до бійок. Участь у проєкті – остання надія Людмили змінитися та вберегти свій шлюб від розлучення. Чи зможе жінка скинути з себе роль пацанки і перетворитися на витончену жінку, яка задоволена своїм життям? Не пропустіть неймовірне перевтілення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск (ефір від 25.09.2022)

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати