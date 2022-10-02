Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 02.10.2022

Випуск 11 | 02.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт неймовірних перевтілень Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з 35-річною Людмилою Пономарьовою. Усе своє життя жінка багато працює та все контролює. Вона відчуває себе сильним чоловіком, а не ніжною жінкою. Попри те, що в Людмили є чоловік Роман, усю чоловічу роботу по дому вона виконує самостійно.

Героїня проєкту Щасливі за сім днів сезон 1 Людмила Пономарьова звикла все тягнути на собі. Через це в її сім’ї часто виникають конфлікти, іноді навіть доходить до бійок. Участь у проєкті – остання надія Людмили змінитися та вберегти свій шлюб від розлучення. Чи зможе жінка скинути з себе роль пацанки і перетворитися на витончену жінку, яка задоволена своїм життям? Не пропустіть неймовірне перевтілення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск (ефір від 25.09.2022)