Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск – дивитись онлайн ефір від 25.09.2022

Випуск 10 | 25.09.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт неймовірних перевтілень Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск від 25.09.2022 на сайті телеканалу СТБ! Ірині Черняховській 30 років, і вона звикла тікати від проблем. У минулому жінка була у шлюбі з аб’юзером, і це дуже сильно вплинуло на її подальше життя. Навіть коли Ірина зустріла люблячого чоловіка і народила від нього дитину, вона все одно не змогла позбутися минулих страхів і дозволити собі бути щасливою.

У проєкті Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 10 Ірина Черняховська пройде непростий шлях трансформації. Вона поборе свої страхи, відпустить минулі образи і зрозуміє, чого хоче насправді. Готові побачити неймовірне перевтілення? Дивіться онлайн проєкт СТБ Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 10.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск (ефір від 18.09.2022)