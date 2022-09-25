Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск – дивитись онлайн ефір від 25.09.2022

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Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск від 25.09.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск від 25 вересня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 10 випуск 25.09.2022 на СТБ
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Випуск 10 | 25.09.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт неймовірних перевтілень Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск від 25.09.2022 на сайті телеканалу СТБ! Ірині Черняховській 30 років, і вона звикла тікати від проблем. У минулому жінка була у шлюбі з аб’юзером, і це дуже сильно вплинуло на її подальше життя. Навіть коли Ірина зустріла люблячого чоловіка і народила від нього дитину, вона все одно не змогла позбутися минулих страхів і дозволити собі бути щасливою.

У проєкті Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 10 Ірина Черняховська пройде непростий шлях трансформації. Вона поборе свої страхи, відпустить минулі образи і зрозуміє, чого хоче насправді. Готові побачити неймовірне перевтілення? Дивіться онлайн проєкт СТБ Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 10.

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