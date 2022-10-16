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Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск від 16.10.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск від 16 жовтня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 13 випуск 16.10.2022 на СТБ
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Щасливі за сім днів

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 Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск – дивитись онлайн ефір від 16.10.2022
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Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02.10.2022

 Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск – дивитись онлайн ефір від 16.10.2022
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Щасливі за сім днів 1 сезон 10 випуск від 25.09.2022

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Випуск 13 | 16.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск від 16.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі непростий шлях трансформації пройде 46-річна Надія Зевді. Усе своє життя жінка вважає, що народжена для страждань, адже ніколи не відчувала себе щасливою. Коли Надії було 11 місяців, мати покинула її. Життя в дитбудинку героїня може описати лише одним словом – жах. Чи зможе героїня відпустити біль минулого, щоб почати нове життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1.

Під час знайомтсва з експертами Надія зізнається, що найбільше мріє про жіноче щастя. Вона хоче відчути себе коханою, щасливою жінкою, яку запрошують на побачення та дарують подарунки. Чи готова Надія змінитися внутрішньо та зовнішньо, щоб мрія стала реальністю? Не пропустіть неймовірне перевтілення – дивіться онлайн проєкт СТБ Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 12 випуск (ефір від 09.10.2022)

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