Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.09.2022

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Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск від 18.09.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск від 18 вересня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 9 випуск 18.09.2022 на СТБ
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Выпуск 9 | 18.09.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск від 18.09.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз непростий шлях трансформації пройде Марина Коваленко. У свої 36 років жінка живе з мамою і бабусею, які вважають її несамостійною, постійно критикують і ображають. Навіть заміжжя не допомогло Марині подорослішати. Уже 10 років вона у шлюбі зі Станіславом і виховує 10-річного Рому, проте живе окремо від чоловіка.

У проєкті Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 9 Станіслав зізнається, що вони з Мариною не зійшлися в побутових питаннях. Коли вони жили разом, то всі домашні обов’язки лягали на його плечі, адже Марина не вміла робити навіть елементарних речей. Через непорозуміння між Мариною і Станіславом страждає їхній син Роман. Понад усе на світі хлопець хоче жити разом з мамою і татом, окремо від бабусь. Хочете дізнатися, як зміниться життя Марини всього за тиждень? Неймовірне перевтілення героїні дивіться онлайн у проєкті Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск.

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