Счастливы за семь дней 1 сезон 11 выпуск — смотреть онлайн эфир от 02.10.2022

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Video: Счастливы за семь дней 1 сезон 11 выпуск от 02.10.2022

Смотрите онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 11 выпуск от 02 октября 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Счастливы за 7 дней 1 сезон 11 выпуск 02.10.2022 на СТБ
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Смотрите онлайн проект невероятных перевоплощений Счастливы за семь дней 1 сезон 11 выпуск от 02.10.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с 35-летней Людмилой Пономаревой. Всю свою жизнь женщина много работает и все контролирует. Она чувствует себя сильным мужчиной, а не нежной женщиной. Несмотря на то, что у Людмилы есть муж Роман, всю мужскую работу по дому она выполняет самостоятельно.

Героиня проекта Счастливы за семь дней сезон 1 Людмила Пономарева привыкла все тащить на себе. Поэтому в ее семье часто возникают конфликты, иногда даже доходит до драк. Участие в проекте – последняя надежда Людмилы измениться и уберечь свой брак от развода. Сможет ли женщина сбросить с себя роль пацанки и превратиться в утонченную женщину, довольную своей жизнью? Не пропустите невероятное перевоплощение героини – смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней 1 сезон 11 выпуск.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 10 выпуск (эфир от 25.09.2022)

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