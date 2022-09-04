Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск – дивитись онлайн ефір від 04.09.2022

Випуск 7 | 04.09.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск від 04.09.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з Ганною Грабчук. У свої 27 років жінка залежна від думки мами, постійно перебуває під її наглядом і не вміє вибудовувати особисті кордони.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 Ганна Грабчук зізнається, що живе ніби в коконі, з якого не може вибратися. Кожен день у неї схожий на попередній, а найстрашніше те, що жінка боїться щось змінювати. Рутина і домашні справи затягнули її настільки сильно, що вона боїться виходити в люди та заводити нові знайомства. Чи вдасться експертам програми підвищити самооцінку Анни, навчити вибудовувати власні кордони та боротися зі страхами? Не пропустіть неймовірне перевтілення – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 7.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 6 випуск (ефір від 04.09.2022)