Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск – дивитись онлайн ефір від 04.09.2022

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Щасливі за сім днів

Video: Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск від 04.09.2022

Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск від 4 вересня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Щасливі за 7 днів 1 сезон 7 випуск 04.09.2022 на СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск від 04.09.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з Ганною Грабчук. У свої 27 років жінка залежна від думки мами, постійно перебуває під її наглядом і не вміє вибудовувати особисті кордони.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 Ганна Грабчук зізнається, що живе ніби в коконі, з якого не може вибратися. Кожен день у неї схожий на попередній, а найстрашніше те, що жінка боїться щось змінювати. Рутина і домашні справи затягнули її настільки сильно, що вона боїться виходити в люди та заводити нові знайомства. Чи вдасться експертам програми підвищити самооцінку Анни, навчити вибудовувати власні кордони та боротися зі страхами? Не пропустіть неймовірне перевтілення – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 7.

Дивитися онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 6 випуск (ефір від 04.09.2022)

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