Счастливы за семь дней 1 сезон 7 выпуск — смотреть онлайн эфир от 04.09.2022

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Video: Счастливы за семь дней 1 сезон 7 выпуск от 04.09.2022

Смотрите онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 7 выпуск от 4 сентября 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Счастливы за 7 дней 1 сезон 7 выпуск 04.09.2022 на СТБ
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Выпуск 7 | 04.09.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней 1 сезон 7 выпуск от 04.09.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с Анной Грабчук. В свои 27 лет женщина зависима от мнения мамы, постоянно находится под ее наблюдением и не умеет выстраивать личные границы.

В проекте Счастливы за семь дней 2022 Анна Грабчук признается, что живет будто в коконе, из которого не может выбраться. Каждый день у нее похож на предыдущий, а самое страшное, что женщине боится что-то менять. Рутина и домашние дела затянули ее столь сильно, что она боится выходить в люди и заводить новые знакомства. Удастся ли экспертам программы повысить самооценку Анны, научить выстраивать собственные границы и бороться со страхами? Не упустите невероятное перевоплощение – смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 7.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 6 выпуск (эфир от 04.09.2022)

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