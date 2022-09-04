Счастливы за семь дней 1 сезон 7 выпуск — смотреть онлайн эфир от 04.09.2022

Выпуск 7 | 04.09.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней 1 сезон 7 выпуск от 04.09.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с Анной Грабчук. В свои 27 лет женщина зависима от мнения мамы, постоянно находится под ее наблюдением и не умеет выстраивать личные границы.

В проекте Счастливы за семь дней 2022 Анна Грабчук признается, что живет будто в коконе, из которого не может выбраться. Каждый день у нее похож на предыдущий, а самое страшное, что женщине боится что-то менять. Рутина и домашние дела затянули ее столь сильно, что она боится выходить в люди и заводить новые знакомства. Удастся ли экспертам программы повысить самооценку Анны, научить выстраивать собственные границы и бороться со страхами? Не упустите невероятное перевоплощение – смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 7.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 6 выпуск (эфир от 04.09.2022)