Счастливы за семь дней 1 сезон 6 выпуск — смотреть онлайн эфир от 04.09.2022

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Video: Счастливы за семь дней 1 сезон 6 выпуск от 04.09.2022

Смотрите онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 6 выпуск от 4 сентября 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Счастливы за 7 дней 1 сезон 6 выпуск 04.09.2022 на СТБ
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Выпуск 6 | 04.09.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней 1 сезон 6 выпуск от 04.09.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе путь невероятного перевоплощения пройдет 38-летняя Вита Вида. Глаза женщины не сияют, ведь она давно не чувствует себя счастливой. Уже 11 лет она живет с любимым мужем Александром, но так и не стала его женой. Мужчина кормит Виту обещаниями, но на деле так и не женится. Александр считает, что женщина должна доказать ему, что она самая лучшая, чтобы у него появилось желание сделать ей предложение. Однако Вита устала доказывать и ждать. Она хочет быть счастливой здесь и сейчас, хочет чувствовать себя любимой женщиной и получать поддержку от мужчины.

В проекте Счастливы за семь дней 2022 Вита Вида пройдет испытания, которые изменят ее навсегда. Какой героиня придет на финальную встречу? И какой невероятный сюрприз будет ждать там ее? Не пропустите интересное перевоплощение – смотрите онлайн проект Счастливы за семь дней сезон 1 выпуск 6 от 04.09.2022.

Смотреть онлайн Счастливы за семь дней 1 сезон 5 выпуск (эфир от 28.08.2022)

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