Магнитные бури в сентябре 2022: расписание для метеозависимых людей

График магнитных бурь на сентябрь 2022 года: как справиться с плохим самочувствием

В сентябре будет три сильных магнитных бури, которые могут почувствовать метеочувствительные люди. Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на сентябрь 2022 года. Он поможет спланировать месяц и скорректировать планы.

Фото — Pexels.com

Вспышки на Солнце не только красивые и эффектные. Электромагнитные волны вспышек достигают Земли вместе с радиацией. Это вызывает волнение геомагнитного поля планеты. А на простом языке это явление называют магнитная буря. Они способны влиять на живые организмы и некоторые чувствительные электронные приборы, которые и фиксируют эти явления.

Магнитные бури в сентябре 2022 года:

3-10 сентября ожидается мощная магнитная буря до 6 баллов;

13-15 сентября будет буря средней силы около 4 баллов;

24-26 сентября будет сильная магнитная буря до 5 баллов.

Магнитные бури в сентябре – как справляться с плохим самочувствием

Изменения погоды и геомагнитные волнения влияют не на всех людей ― больше всего эти явления могут испытывать люди с хроническими заболеваниями, которые стали чувствительны к климату. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут почувствовать общее ухудшение самочувствия. Если вы уверены, что это на вас влияет, необходимо готовиться в два этапа ― профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

Не злоупотреблять жирными и жареными продуктами, алкоголем и курением;

Пить 1,5-2 литра воды в день;

Соблюдать режим дня, спать не менее 7 часов в сутки;

Регулярно гулять на открытом воздухе.

Не конфликтовать.

Не планировать важные дела или дальние поездки на время магнитных бурь.

Уменьшить нагрузку на нервную систему.

Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.

Если встреча или поездка необходимы – иметь при себе лекарства, которые принимаете регулярно. При обострении выполнять все указания врача.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.