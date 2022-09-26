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Графік магнітних бур на вересень 2022: як упоратися з поганим самопочуттям

26.09.2022

У вересні буде три сильні магнітні бурі, які можуть відчути метеочутливі люди. Редакція STB.UA склала графік магнітних бур на вересень 2022 року. Він допоможе спланувати місяць та скорегувати плани.

Магнітні бурі у вересні 2022: розклад для метеозалежних людей

Фото – Pexels.cоm

Спалахи на Сонці не лише красиві та ефектні. Електромагнітні хвилі від вибухів досягають Землі разом із радіацією. Це викликає збурення геомагнітного поля планети. А простою мовою — це явище називають магнітна буря. Вони здатні впливати на живі організми та на деякі чутливі електронні прибори, які фіксують ці явища.

Магнітні бурі у вересні 2022:

  • 3-10 вересня очікується сильна магнітна буря до 6 балів;
  • 13-15 вересня буде буря середньої сили близько 4 балів;
  • 24-26 вересня буде сильна магнітні буря до 5 балів.

Магнітні бурі у вересні ― як справлятися з поганим самопочуттям

Зміни погоди та геомагнітні збурення впливають не на усіх людей ― найбільше ці явища можуть відчувати люди з хронічними захворюваннями, які стали чутливими до клімату. Люди зі свіжими та застарілими травмами, із хворобами опорно-рухового апарату, судинної та ендокринної систем, хронічними захворюваннями нервової та травної систем можуть відчути загальне погіршення самопочуття. Якщо ви впевнені, що це на вас впливає, необхідно готуватися у два етапи ― профілактика та лікування загострення. Іноді, дуже рідко, різкі зміни погоди можуть викликати загострення хронічних недугів.

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради

  • Не зловживати жирними та смаженими продуктами, алкоголем та палінням.
  • Пити 1,5-2 літри води на добу.
  • Дотримуватися режиму дня, спати не менше 7 годин на добу.
  • Регулярно гуляти на свіжому повітрі.
  • Не конфліктувати.
  • Не планувати важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур.
  • Зменшити навантаження на нервову систему.
  • Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.
  • Якщо зустріч або поїздка необхідні ― мати при собі ліки, які приймаєте регулярно. У разі загострення виконувати всі вказівки лікаря.

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