Психолог и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро делится тремя способами, которые помогут вам успокоиться и перестать паниковать в стрессовых ситуациях. Подробнее — далее.

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Психолог Андрей Жельветро знает, как правильно себя вести во время паники или тревоги. Он называет три шага, которые помогут вам чувствовать себя спокойнее и мыслить рационально в стрессовых ситуациях. Вот что советует делать психолог:

1. Принудительный выдох

Прежде всего представьте, что вы находитесь где-то в условно безопасном месте. Сделайте принудительный выдох 2 или 3 раза. Не задерживайте дыхание и не замирайте, ведь тогда в организме вырабатывается адреналин и вы начинаете испытывать страх. Поэтому очень важно постоянно и непрерывно дышать.

2. Вслух объяснить, что происходит

Проговорите словами, что происходит и что нужно сделать. Возьмите на себя эту ответственность и не пугайте окружающих. Объясните людям, что происходит вокруг и что нужно сделать прямо сейчас. Тогда и окружающим будет спокойнее, и вам.

3. Взять за руку того, кто рядом

Возьмите за руку человека, который рядом с вами. Ведь если мы держим кого-то за руку, у нас снижается частота сердечных сокращений и мы немного успокаиваемся. Если никого нет рядом, то можно обнять самого себя.

Если же вы постоянно испытываете тревогу, то Андрей Жельветро советует… работать! Это, по его словам, лучшее успокоительное. Используйте свои компетенции, работайте там, где вы находитесь, помогайте тем, чем можете, и это будет ваш вклад в нашу общую победу!

Video: Как успокоиться во время паники и тревоги: Правила сильних і непереможних Психолог и эксперт проекта Счастливы за семь дней Андрей Жельветро поделился тремя способами, которые помогут вам успокоиться и перестать паниковать в стрессовых ситуациях.

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