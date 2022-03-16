С началом полномасштабной российской военной агрессии жизнь всех украинцев разделилась на «до» и «после». И многие из нас боятся никогда больше не вернуться к нормальной жизни. Если этот страх охватил и вас — смотрите 3 шага к его преодолению от психолога Андрея Жельветро.

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1. Страх нужно признать и прожить

Чтобы преодолеть свой страх, его нужно признать и прожить, а не убегать от него. Хотя бы на 5 минут представьте худший сценарий развития событий. Увидьте образы того, от чего вы убегаете, и начните это проговаривать.

2. Дайте волю своим эмоциям

Дайте волю эмоциям и чувствам, которые вызывают ваш страх потери привычной жизни. Если вам больно, то плачьте, если вы испытываете злость, то злитесь, если вы чувствуете себя слабым и растерянным — вы имеете на это право. Сейчас любые чувства являются нормальными. Но в этот момент важно поймать именно ту эмоцию, от которой вы убегаете, и прожить ее полностью. Тогда вы почувствуете облегчение.

3. Будьте собой в новом месте

Оглянитесь, поймите, где вы находитесь, вспомните, кто вы есть и что в этой жизни вы умеете делать лучше всего. Начинайте быть эффективными именно там, где вы есть.

Победа за нами! Слава Украине!

Video: Правила сильних і непереможних: Сможем ли мы вернуться к привычной жизни? Психолог и эксперт проекта Счастливы за семь дней Андрей Жельветро рассказал о том, что делать, если боишься никогда больше не вернуться к нормальной жизни после войны.

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