З початком повномасштабної російської військової агресії життя всіх українців розділилося на «до» і «після». І багато хто з нас боїться більше ніколи не повернутися до нормального життя. Якщо цей страх охопив і вас — дивіться 3 кроки до його подолання від психолога Андрія Жельветро.

Щоб подолати свій страх, його треба визнати і прожити, а не тікати від нього. Хоча б на 5 хвилин уявіть найгірший сценарій розвитку подій. Побачте образи того, від чого ви тікаєте, і почніть це проговорювати.

Дайте волю емоціям і почуттям, які викликають ваш страх втрати звичного життя. Якщо вам боляче, то плачте, якщо ви відчуваєте злість, то гнівайтеся, якщо ви почуваєтеся слабким і розгубленим — ви маєте на це право. Зараз будь-які почуття є нормальними. Але в цей момент важливо спіймати саме ту емоцію, від якої ви тікаєте, і прожити її повністю. Тоді ви відчуєте полегшення.

Озирніться, зрозумійте, де ви, згадайте, хто ви і що в цьому житті ви вмієте робити найкраще. Починайте бути ефективними саме там, де ви є.

Перемога за нами! Слава Україні!

