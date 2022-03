Психолог та експерт проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро розповів про те, як ми змінюємося під час війни з погляду психології. Експерт поетапно розібрав почуття українців і пояснив, як же пристосуватися до цього непростого часу. Подробиці — далі.

Більше на тему: Що робити, якщо відчуваєте провину під час війни, розповів Андрій Жельветро

Психолог Андрій Жельветро пропонує всім простежити за своїми внутрішніми відчуттями та розібратися з ними, адже це допоможе вам легше переносити реалії війни. Отже, ось етапи, згідно з якими ми змінюємося:

Ми керувалися страхом, відчували дезорієнтацію і намагалися втекти. Ми не спали і не їли, плакали і переживали панічні атаки через те, що бачили навкруги. Проте за цей перший тиждень ми навчилися забезпечувати себе запасом їжі, готувати медикаменти для надання першої допомоги, безкорисливо допомагати одне одному, правильно поводитися під час сирен і облаштовувати бомбосховища.

У цей період ми маємо злість на ворога, себе і навколишніх людей, а також відчуваємо глибкой страх через те, що можемо втратити звичне життя. Саме в цей час ми маємо перші наслідки посттравматичного стресу, але всі ці почуття є нормальними.

Саме на другому тижні людина починає освоювати навички саморегулювання при панічних атаках та надмірних емоціях, учиться раціонально спілкуватися з дітьми та родичами і знаходить собі справу, яка принесе користь країні.

На 3 тиждень вже всі ми починаємо адаптуватися до подій у країні. Андрій Жельветро радить усім, хоч би де ви були, згадати, що ви вмієте робити найкраще, і займатися саме цим. Так ви допоможете і собі адаптуватися, і всій країні бути життєздатною.

Андрій Жельветро упевнений, що саме так пройде четвертий тиждень війни в Україні. Віримо в це!

Слава Україні!

Більше на тему: Як уберегти дорослу та дитячу психіку під час війни?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.