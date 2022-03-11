Як уберегти дорослу та дитячу психіку під час війни?

росія з 24 лютого веде відкриту війну з Україною та підло обстрілює цивільні будинки, лікарні, пологові та садочки. Усі люди ховаються в укриттях і постійно гинуть під обстрілами росіян. Налякані не тільки діти, а й дорослі, тому зараз дуже важливо дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть зберегти здорову психіку.

Експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов записав для нас відеоінструкцію, в якій дав чіткі вказівки, як заспокоїтися та вберегти психіку наших дітей.

«Найскладніше зараз нашим дітям. Тож я хочу дати вам важливу пораду, аби ви могли вберегти не тільки їхні життя, а й їхню здорову психіку», ― каже Дмитро.

Зараз, як ніколи, для дитини вкрай важливо отримати від батьків підтримку ― мати змогу спертися на них, знати, що батьки знають, що робити, і можуть захистити.

А для того, щоб ви були підтримкою для своєї дитини, треба привести себе у більш-менш стабільний психологічний стан.

Що треба робити, щоб зберегти психіку:

Спати за будь-якої можливості ― вночі, вдень ви маєте спати, адже брак сну рано чи пізно призведе до нервового зриву. Замість того, щоб підтримати дитину, ви будете її лякати. Якщо є можливість ― приймайте заспокійливе.

Якщо ви зовсім не можете спати:

поставте телефон у режим польоту;

увімкніть таймер на 30 хвилин;

закрийте очі й витратьте цей час на концентрацію на власному диханні;

дихати треба глибше, ніж звичайно, і видих має бути вдвічі глибшим за вдих.

Їсти й пити, навіть, якщо не хочеться. Зараз треба ставитися до їжі та води як до ліків. Не можете їсти й пити ― ставте таймер. Пийте солодкий чай, випийте йогурт, з’їжте шоколадку. Для того, щоб у вас були сили піклуватися про дітей, і тому що травлення зменшує загальний рівень стресу. Не читати новини весь час.

Замість того, щоб постійно сидіти в телефоні й стежити за останніми новинами, краще себе відволікти. Погуляйте надворі з дитиною, почитайте книжку, пограйте в комп’ютерні ігри ― робіть будь-що, тільки не накручуйте себе.

Адже задання батьків зараз ― дбати про наше нове покоління. Ви маєте максимально попіклуватися про психічне здоров’я наших дітей.

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