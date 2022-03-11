Как уберечь взрослую и детскую психику во время войны?

россия с 24 февраля ведет открытую войну с Украиной и подло обстреливает гражданские дома, больницы, роддома и садики. Все люди прячутся в укрытиях и постоянно погибают от обстрелов россиян. Напуганы не только дети, но и взрослые, поэтому сейчас очень важно соблюдать несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровую психику.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев записал для нас видеоинструкцию, в которой дал четкие указания, как успокоиться и уберечь психику детей.

«Сложнее всего сейчас нашим детям. Поэтому я хочу дать вам важный совет, чтобы вы могли уберечь не только их жизнь, но и их здоровую психику», ― говорит Дмитрий

Сейчас, как никогда, очень важно получить от родителей поддержку ― иметь возможность опереться на них, знать, что родители знают, что делать, и могут защитить.

А для того чтобы вы были поддержкой для своего ребенка, нужно привести себя в более или менее стабильное психологическое состояние.

Что нужно делать, чтобы уберечь психику:

Спать при любой возможности ― ночью, днем ​​вы должны спать, ведь недостаток сна рано или поздно приведет к нервному срыву. Вместо того чтобы поддержать ребенка, вы будете его пугать. Если есть возможность ― принимайте успокоительное.

Если вы совсем не можете спать :

поставьте телефон в режим полета;

включите таймер на 30 минут;

закройте глаза и потратьте это время на концентрацию на собственном дыхании;

дышать надо глубже обычного, и выдох должен быть вдвое глубже вдоха.

Есть и пить, даже если не хочется. Сейчас нужно относиться к пище и воде как к лекарству. Не можете есть и пить ― ставьте таймер. Пейте сладкий чай, выпейте йогурт, съешьте шоколадку. Для того чтобы у вас были силы заботиться о детях, и потому что пищеварение уменьшает общий уровень стресса. Не читать новости все время.

Вместо того чтобы постоянно сидеть в телефоне и следить за последними новостями, лучше себя отвлечь. Погуляйте на улице с ребенком, почитайте книгу, поиграйте в компьютерные игры ― делайте что угодно, только не накручивайте себя.

Ведь задание родителей сейчас ― заботиться о нашем новом поколении. Вы должны максимально позаботиться о психическом здоровье наших детей.

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