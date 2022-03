Психолог і експерт проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро розповів про те, що робити, якщо постійно відчуваєш почуття провини під час війни. Як позбутися його і бути максимально ефективним? Дізнайтеся в матеріалі.

Андрій Жельветро упевнений, що відчуття провини — це наш внутрішній ворог, бо воно робить нас слабкими. А зараз саме час бути не емоційними, а ефективними. І для цього вам потрібно згадати, що ви вмієте робити найкраще за все.

Причиною цьому Андрій Жельветро називає те, що зовнішній світ зараз руйнується, а коли ми робимо те, що вміємо, то балансуємо між руйнуванням і порядком. І своєю справою, своїм настроєм ми допомагаємо нашій країні підтримувати цей порядок і життєздатність.

Будьте максимально ефективні в тому, що ви вмієте робити найкраще, і перемога точно буде за нами! Слава Україні!

