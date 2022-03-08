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Що робити, якщо відчуваєте провину під час війни, розповів Андрій Жельветро

08.03.2022

Психолог і експерт проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро розповів про те, що робити, якщо постійно відчуваєш почуття провини під час війни. Як позбутися його і бути максимально ефективним? Дізнайтеся в матеріалі.

андрей жельветро

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Андрій Жельветро упевнений, що відчуття провини — це наш внутрішній ворог, бо воно робить нас слабкими. А зараз саме час бути не емоційними, а ефективними. І для цього вам потрібно згадати, що ви вмієте робити найкраще за все. 

«Можливо, ви автомеханік і вмієте ремонтувати автомобілі, — займайтеся цим, хоч би де ви були. Можливо, ви десь поїхали і там на місцях можете хліб пекти, якщо ви це вмієте. Можливо, у вас гуманітарний склад розуму, наприклад, ви психолог чи педагог, — працюйте з людьми. Можливо, ви журналіст, чи копірайтер, чи маркетолог, — працюйте з текстом, з інформацією. Займайтеся тим, що ви вмієте робити найкраще, там, де ви перебуваєте. І це буде найкращою допомогою», — запевняє психолог.

Причиною цьому Андрій Жельветро називає те, що зовнішній світ зараз руйнується, а коли ми робимо те, що вміємо, то балансуємо між руйнуванням і порядком. І своєю справою, своїм настроєм ми допомагаємо нашій країні підтримувати цей порядок і життєздатність.

Будьте максимально ефективні в тому, що ви вмієте робити найкраще, і перемога точно буде за нами! Слава Україні!

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