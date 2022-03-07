Життя триває: скільки народилося дітей та скільки шлюбів було укладено за час війни

24 лютого росія розпочала відкриту повномасштабну війну проти України, ведучи обстріли цивільних об’єктів, серед яких лікарні, житлові та навіть пологові будинки. До зброї стали чоловіки та жінки всіх професій, включаючи акторів, співаків та інших діячів культури. Проте час на кохання й нове життя є завжди. За 11 днів війни народилися тисячі нових українців і тисячі пар уклали шлюб, навіть на барикадах і на передовій.

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Міністерство юстиції України в умовах воєнних дій організувало реєстрацію новонароджених малюків, які з’являються на світ навіть в укриттях.

Крім того, тисячі українців вирішили, що зараз саме час пов’язати себе шлюбом. Свої шлюби вони також мали можливість зареєструвати офіційно.

«Як би ворог не хотів нас знищити та зламати, але життя триває… І народжується нове, попри війну. З початку війни з росією в різних куточках України народилося 4311 немовлят», ― стверджують на офіційній сторінці Мін’юсту в Facebook.

«Також за цей час українці створили майже 4 тисячі нових сімей. 3973 пари вирішили офіційно скріпити свій союз в умовах війни. Незважаючи на збройну агресію росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо!», ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні запроваджено режим воєнного стану,

проте навіть за таких умов відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі, крім міст/районів, де такої можливості немає у зв’язку з веденням активних бойових дій.

Проте є особливості в роботі:

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника:

народження ― незалежно від місця народження новонародженої дитини чи проживання її батьків;

смерті ― незалежно від місця смерті чи проживання померлої особи.

Державна реєстрація народження можлива виключно при пред’явленні паперового медичного свідоцтва про народження за формою №103/о.

Державна реєстрація шлюбу дозволяється у день подання відповідної заяви. Внесення змін до актових записів цивільного стану здійснюється виключно за місцем зберігання першого примірника відповідного актового запису. Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється виключно за місцем зберігання відповідного актового запису. Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян не видаються у зв’язку з тимчасовою відсутністю доступу до нього. Натомість для підтвердження підстави запису відомостей про батька видається інформаційна довідка про державну реєстрацію народження відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України.

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