Жизнь продолжается: сколько родилось детей и сколько браков было заключено за время войны

24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну против Украины, ведя обстрелы гражданских объектов, среди которых больницы, жилые и даже роддома. Мужчины и женщины всех профессий, включая актеров, певцов и других культурных деятелей, встали на защиту Родину. Однако время на любовь и новую жизнь есть всегда. За 11 дней войны родились тысячи новых украинцев и тысячи пар заключили брак, даже на баррикадах и на передовой.

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Министерство юстиции Украины в условиях военных действий организовало регистрацию новорожденных малышей, которые появляются на свет даже в укрытиях.

Кроме того, тысячи украинцев решили, что сейчас самое время связать себя браком. Свои браки они также могли зарегистрировать официально.

«Как бы враг ни хотел нас уничтожить и сломать, но жизнь продолжается… И рождается новая, несмотря на войну. С начала войны с россией в разных уголках Украины родилось 4311 новорожденных», ― утверждают на официальной странице Минюста в Facebook.

«Также за это время украинцы создали около 4 тысяч новых семей. 3973 пары решили официально скрепить свой союз в условиях войны. Несмотря на вооруженную агрессию россии, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим!» ― говорится в сообщении.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» в Украине введен режим военного положения, однако даже в таких условиях отделы государственной регистрации актов гражданского состояния работают в штатном режиме, кроме городов/районов, где такая возможность отсутствует в связи с ведением активных боевых действий.

Однако есть особенности в работе:

Государственная регистрация актов гражданского состояния производится любым органом государственной регистрации актов гражданского состояния по обращению заявителя:

рождение ― независимо от места рождения новорожденного или проживания его родителей;

смерти ― независимо от места смерти или проживания умершего.

Государственная регистрация рождения возможна исключительно при предъявлении бумажного медицинского свидетельства о рождении по форме №103/о.

Государственная регистрация брака разрешается в день подачи заявления. Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния осуществляется исключительно по месту хранения первого экземпляра соответствующей актовой записи. Повторная выдача свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется исключительно по месту хранения соответствующей актовой записи. Выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан не выдаются в связи с временным отсутствием доступа к нему. Для подтверждения основания записи сведений об отце выдается информационная справка о государственной регистрации рождения в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины.

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