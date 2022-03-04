Как оформлять новорожденных во время войны в Украине

24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну против Украины, ведя обстрелы гражданских объектов, среди которых больницы и даже роддома. Люди проводят ночи и иногда дни в укрытиях. Девушки даже рожают во время бомбежек. Министерство цифровой трансформации Украины дало инструкции, как оформлять младенцев, рожденных во время войны с россией.

«Жизнь продолжается. И рождается новая, несмотря на войну. На сегодняшний день неизвестно точное количество новорожденных детей, ведь сосчитать количество младенцев в укрытиях страны сейчас невозможно», ― пишут в министерстве.

Электронный доступ и регистрация малышей не работает, поэтому в министерстве был предложен алгоритм действий для молодых родителей.

Как зарегистрировать новорожденного в Украине

В связи с военным положением услуга єМалятко недоступна. Зарегистрировать ребенка можно в ближайшем отделе ЗАГС, где нет активных боевых действий. Для регистрации понадобится только бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

Если доступ к реестру отсутствует, госорганы составят запись в бумажной форме. А как только доступ возобновится, все сведения будут внесены в реестр в течение 5 рабочих дней.

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