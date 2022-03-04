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Як оформлювати новонароджених під час війни в Україні

04.03.2022

24 лютого росія почала відкриту повномасштабну війну проти України, ведучи обстріли цивільних об’єктів, серед яких лікарні та навіть пологові будинки. Люди проводять ночі й іноді дні у сховищах. Дівчата навіть народжують під час бомбардувань. Міністерство цифрової трансформації України дало інструкції, як оформлювати немовлят, народжених під час війни з росією.

«Життя триває. І народжується нове, попри війну.  На сьогодні не відомо точної кількості новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни зараз неможливо», ― пишуть у міністерстві.

Електронний доступ та реєстрація малюків не працює, тому в міністерстві запропонували алгоритм дій молодим батькам.

Як зареєструвати немовля в Україні

У звʼязку з воєнним станом послуга єМалятко недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.

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