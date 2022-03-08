Психолог и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро рассказал о том, что делать, если постоянно испытываешь чувство вины во время войны. Как избавиться от него и быть максимально эффективным? Узнайте в материале.

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Андрей Жельветро уверен, что ощущение вины — это наш внутренний враг, потому что оно делает нас слабыми. А сейчас самое время быть не эмоциональными, а эффективными. И для этого вам нужно вспомнить, что вы умеете делать лучше всего.

«Возможно, вы автомеханик и умеете ремонтировать автомобили, — занимайтесь этим, где бы вы ни находились. Возможно, вы куда-то выехали и там на местах можете хлеб печь, если вы это умеете. Возможно, у вас гуманитарный склад ума, например, вы психолог или педагог, — работайте с людьми. Возможно, вы журналист, или копирайтер, или маркетолог, — работайте с текстом, с информацией. Занимайтесь тем, что вы умеете делать лучше всего, там, где вы находитесь. И это будет лучшей помощью», — уверяет психолог.

Причиной этому Андрей Жельветро называет то, что внешний мир сейчас рушится, а когда мы делаем то, что умеем, то балансируем между разрушением и порядком. И своим делом, своим настроением мы помогаем нашей стране поддерживать этот порядок и жизнеспособность.

Будьте максимально эффективны в том, что вы умеете делать лучше всего, и победа точно будет за нами! Слава Украине!

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