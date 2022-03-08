Какую информацию запрещено освещать в военное время
24 февраля россия коварно развязала войну против Украины, начав обстрелы Киева и других крупных городов. Кроме того, что оккупанты регулярно обстреливают гражданских в Украине, они ведут информационную войну и ищут слабые места в моральной устойчивости украинцев. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины официально издал приказ, в котором объясняется, какую информацию может выдуривать у нас враг.
Военные обратились к СМИ, блогерам и всем гражданам, которые фотографируют или пишут о войне и армии, находясь на информационном фронте.
Согласно Приказу главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного (полный тест доступен по ссылке: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_050322.pdf)
в военное время категорически запрещено освещать СМИ и блоггерам:
- наименование частей и подразделений, а также их расположение;
- количество военных в частях и подразделениях;
- количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
- условные обозначения объектов.
Какую информацию запрещено давать
Любую информацию о:
- операциях проводящихся или планирующихся;
- системе охраны и обороны воинских частей;
- имеющейся защите военного, такой как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных);
- порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения);
- сборе разведывательных данных;
- перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты);
- воинских частях и их тактике, методах действий;
- уникальных операциях и способе их выполнения;
- эффективности радиоэлектронной борьбы противника;
- отложенных или отмененных операциях;
- пропавших или сбитых самолетах, кораблях и операциях по поиску и спасению;
- планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);
- информационно-психологических операциях, проводящихся или планирующихся;
- пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины.
Люди, которые упорно расспрашивают на эти темы, могут быть российскими шпионами. Будьте внимательны и осторожны и сообщайте ВСУ, СБУ и ТерО обо всех подозрительных действиях.