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Какую информацию запрещено освещать в военное время

08.03.2022

24 февраля россия коварно развязала войну против Украины, начав обстрелы Киева и других крупных городов. Кроме того, что оккупанты регулярно обстреливают гражданских в Украине, они ведут информационную войну и ищут слабые места в моральной устойчивости украинцев. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины официально издал приказ, в котором объясняется, какую информацию может выдуривать у нас враг.

Военные обратились к СМИ, блогерам и всем гражданам, которые фотографируют или пишут о войне и армии, находясь на информационном фронте.

Согласно Приказу главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного (полный тест доступен по ссылке: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_050322.pdf)

в военное время категорически запрещено освещать СМИ и блоггерам:

  • наименование частей и подразделений, а также их расположение;
  • количество военных в частях и подразделениях;
  • количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
  • условные обозначения объектов.

Какую информацию запрещено давать

Любую информацию о:

  • операциях проводящихся или планирующихся;
  • системе охраны и обороны воинских частей;
  • имеющейся защите военного, такой как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных);
  • порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения);
  • сборе разведывательных данных;
  • перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты);
  • воинских частях и их тактике, методах действий;
  • уникальных операциях и способе их выполнения;
  • эффективности радиоэлектронной борьбы противника;
  • отложенных или отмененных операциях;
  • пропавших или сбитых самолетах, кораблях и операциях по поиску и спасению;
  • планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);
  • информационно-психологических операциях, проводящихся или планирующихся;
  • пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины.

Люди, которые упорно расспрашивают на эти темы, могут быть российскими шпионами. Будьте внимательны и осторожны и сообщайте ВСУ, СБУ и ТерО обо всех подозрительных действиях.

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