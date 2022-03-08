Яку інформацію заборонено висвітлювати у воєнний час

24 лютого росія підступно почала війну проти України, здійснивши обстріли Києва та інших великих міст. Крім того, що окупанти регулярно обстрілюють цивільних в Україні, вони ведуть інформаційну війну і шукають слабкі місця в моральній стійкості українців. Головнокомандувач Збройних Сил України офіційно видав наказ, у якому пояснюється, яку інформацію може видурювати у нас ворог.

Військові звернулися до ЗМІ, блогерів та всіх громадян, які фотографують або пишуть про війну та армію, перебуваючи на інформаційному фронті.

Відповідно до Наказу головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного (повний тест доступний за посиланням: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_050322.pdf)

у воєнний час категорично заборонено висвітлювати ЗМІ та блогерам:

найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;

кількість військових у частинах та підрозділах;

кількість озброєння і техніки, їх стан і місце зберігання;

умовні позначки обʼєктів.

Яку інформацію заборонено давати

Будь-яку інформацію про:

операції, які проводять або планують;

систему охорони та оборони військових частин;

наявний захист військового, такий як: озброєння і техніка (крім видимих або очевидно виражених);

порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);

збір розвідувальних даних;

переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

військові частини та їх тактику, методи дій;

унікальні операції та спосіб їх виконання;

ефективність радіоелектронної боротьби противника;

відкладені або скасовані операції;

зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;

плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

Люди, які вперто розпитують на ці теми, можуть бути російськими шпигунами. Будьте уважні та обережні і повідомляйте ЗСУ, СБУ і ТерО про всі підозрілі дії.

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