Яку інформацію заборонено висвітлювати у воєнний час

24 лютого росія підступно почала війну проти України, здійснивши обстріли Києва та інших великих міст. Крім того, що окупанти регулярно обстрілюють цивільних в Україні, вони ведуть інформаційну війну і шукають слабкі місця в моральній стійкості українців. Головнокомандувач Збройних Сил України офіційно видав наказ, у якому пояснюється, яку інформацію може видурювати у нас ворог.

Військові звернулися до ЗМІ, блогерів та всіх громадян, які фотографують або пишуть про війну та армію, перебуваючи на інформаційному фронті.

Відповідно до Наказу головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного (повний тест доступний за посиланням: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_050322.pdf)

у воєнний час категорично заборонено висвітлювати ЗМІ та блогерам:

Будь-яку інформацію про:

Люди, які вперто розпитують на ці теми, можуть бути російськими шпигунами. Будьте уважні та обережні і повідомляйте ЗСУ, СБУ і ТерО про всі підозрілі дії.

