Психолог и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро рассказал о том, как мы меняемся во время войны с точки зрения психологии. Эксперт поэтапно разобрал чувства украинцев и объяснил, как же приспособиться к этому непростому времени. Подробности — далее.

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Психолог Андрей Жельветро предлагает всем проследить за своими внутренними ощущениями и разобраться с ними, ведь это поможет вам легче переносить реалии войны. Итак, вот этапы, согласно которым мы меняемся:

1 неделя войны — выживание

Мы руководствовались страхом, чувствовали дезориентацию и пытались сбежать. Мы не спали и не ели, плакали и испытывали панические атаки из-за того, что видели вокруг. Однако за эту первую неделю мы научились обеспечивать себя запасом пищи, готовить медикаменты для оказания первой помощи, бескорыстно помогать друг другу, правильно вести себя во время сирен и обустраивать бомбоубежища.

2 неделя войны — опустошение

В этот период мы злимся на врага, себя и окружающих людей, а также чувствуем глубокий страх из-за того, что можем потерять привычную жизнь. Именно в это время мы имеем первые последствия посттравматического стресса, но все эти чувства являются нормальными.

Именно на второй неделе человек начинает осваивать навыки саморегуляции при панических атаках и чрезмерных эмоциях, учится рационально общаться с детьми и родственниками и находит себе дело, которое принесет пользу стране.

3 неделя войны — адаптация

На 3 неделю уже все мы начинаем адаптироваться к событиям в стране. Андрей Жельветро советует всем, где бы вы ни были, вспомнить, что вы умеете делать лучше всего, и заниматься именно этим. Так вы поможете и себе адаптироваться, и всей стране быть жизнеспособной.

4 неделя войны — наша победа

Андрей Жельветро уверен, что именно так пройдет четвертая неделя войны в Украине. Верим в это!

Слава Украине!

Video: Правила сильних і непереможних: Андрей Жельветро о том, как мы меняемся во время войны Психолог и эксперт проекта Счастливы за семь дней Андрей Жельветро рассказал о том, как мы меняемся во время войны и что с этим делать.

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