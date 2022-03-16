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У меня нет дома: как отпускать материальное?

16.03.2022

Война коснулась каждого. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то строит укрепления, кто-то взял в руки оружие. А кто-то вынужден спасать и вывозить своих близких из-под авиационных и ракетных ударов. Когда первый страх за жизнь отступает, приходит понимание безвозвратности материальных потерь ― дома, одежды, бытовых вещей, всего того, что еще недавно делало жизнь комфортной. Как в таких условиях сохранять спокойствие и не отчаиваться? За что мысленно держаться, чтобы жить дальше? На эти вопросы ответила психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина.

  • У меня нет дома, но я и мои родные живы. Живы ― значит, все остальное тоже будет. Эту мысль следует повторять себе, как мантру, потому что жизнь ― самая главная ценность.
  •  У меня нет дома, но рядом есть люди, которые важны для меня. Это значит, что есть общение, есть отношения ― главные вещи, составляющие эмоциональное содержание жизни. И именно во взаимодействии, общении, контакте с другими можно черпать энергию и силы.
  • У меня нет дома, но я могу мечтать, строить планы, определять ближнюю и дальнюю перспективу. Это значит иметь точку отсчета «здесь и теперь», смотреть вперед и не оглядываться назад. Потому что есть вещи и события, которые невозможно изменить и вернуть назад. Однако можно фокусировать внимание на том, что удалось сохранить и что можно сделать сегодня и в будущем.

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