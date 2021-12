30 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить фінальний 56 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, хто переміг на останньому тижні сезону, а також як мама з помилками минулого Ксенія виправляє провал у спілкуванні з сином у дитинстві. Чим закінчиться 4 сезон проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Ксенія ― продавчиня у секс-шопі. Вона вважає себе гуру стосунків, тому що бере участь у налагодженні їх для багатьох пар. Героїня виховує дорослого 18-річного сина Дениса, з яким не змогла бути поряд у його дитинстві. Вона заміжня вже 5 років, її чоловік старший на 15 років. Ксенія усвідомила, в чому схибила в минулому, посилено працює над виправленням помилок і старається бути максимально близькою із сином.

У 56 випуску реаліті «Супермама»-4 від 30.12.2021 ми дізнаємось:

