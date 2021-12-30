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«Супермама» 4 сезон випуск 56 від 30.12.2021: Як виховує сина мама з помилками минулого Ксенія?

30.12.2021

30 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить фінальний 56 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, хто переміг на останньому тижні сезону, а також як мама з помилками минулого Ксенія виправляє провал у спілкуванні з сином у дитинстві. Чим закінчиться 4 сезон проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 56 від 30.12.2021: Як виховує сина мама з помилками минулого Ксенія?

Супермама 4 сезон 56 випуск присвячений мамі з помилками минулого Ксенії. Також учасниці Супермами 4 у 56 випуску дізнаються ім'я переможниці.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама на максимум, мама-подружка, жінка-ідеал та мама з помилками минулого ― учасниці 14 тижня

Ксенія ― продавчиня у секс-шопі. Вона вважає себе гуру стосунків, тому що бере участь у налагодженні їх для багатьох пар. Героїня виховує дорослого 18-річного сина Дениса, з яким не змогла бути поряд у його дитинстві. Вона заміжня вже 5 років, її чоловік старший на 15 років. Ксенія усвідомила, в чому схибила в минулому, посилено працює над виправленням помилок і старається бути максимально близькою із сином.

У 56 випуску реаліті «Супермама»-4 від 30.12.2021 ми дізнаємось:

  • Де зустріла матусь Ксенія і чим їх здивувала?
  • Чому героїня працює в секс-шопі та як побудувала свою кар’єру?
  • Яке житло у Ксенії? Чим вона похвалилася перед учасницями?
  • Про які факти з минулого розповіла Ксенія матусям? Як вона завагітніла та вийшла заміж?
  • Чому героїня не жила разом із сином? Що викликало сльози в неї та учасниць?
  • Як ставиться до мами син Денис? Чи вдалося гостям поспілкуватися з ним особисто?
  • Чи познайомила Ксенія суперниць із чоловіком? Як пройшла вечеря?
  • Що порадив мамі з помилками минулого Дмитро Карпачов?
  • І хто стала переможницею 14 тижня «Супермами»-4?

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