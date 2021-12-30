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«Супермама» 4 сезон выпуск 56 от 30.12.2021: Как воспитывает сына мама с ошибками прошлого Ксения?

30.12.2021

30 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит финальный 56 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, кто победил на последней неделе сезона, а также как мама с ошибками прошлого Ксения исправляет провал в общении с сыном в детстве. Чем закончится 4 сезон проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 56 от 30.12.2021: Как воспитывает сына мама с ошибками прошлого Ксения?

Супермама 4 сезон 56 выпуск посвящен маме с ошибками прошлого Ксении. Также участницы Супермамы 4 в 56 выпуске узнают имя победительницы.

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Ксения ― продавщица в секс-шопе. Она считает себя гуру отношений, потому что участвует в налаживании их для многих пар. Героиня воспитывает взрослого 18-летнего сына Дениса, с которым не смогла быть рядом в его детстве. Она замужем уже 5 лет, ее муж старше на 15 лет. Ксения осознала, в чем была неправа в прошлом, усиленно работает над исправлением ошибок и старается быть максимально близкой с сыном.

В 56 выпуске реалити «Супермама»-4 от 30.12.2021 мы узнаем:

  • Где встретила мам Ксения и чем их удивила?
  • Почему героиня работает в секс-шопе и как построила свою карьеру?
  • Какое жилье у Ксении? Чем она похвасталась перед участницами?
  • О каких фактах из прошлого рассказала Ксения мамочкам? Как она забеременела и вышла замуж?
  • Почему Ксения не жила вместе с сыном? Что вызвало слезы у нее и мамочек?
  • Как относится к маме сын Денис? Удалось ли гостям пообщаться с ним лично?
  • Познакомила ли героиня соперниц с мужем? Как прошел ужин?
  • Что посоветовал маме с ошибками прошлого Дмитрий Карпачев?
  • И кто стал победительницей 14 недели «Супермамы»-4?

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