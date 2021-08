Згідно зі шкалою соціальної адаптації Холмса і Рея, вагітність дружини посідає 12-е місце з 43 причин за рівнем стресу. Ба більше, приблизно кожен 10-й чоловік відчуває післяпологову депресію. І якщо раніше цей факт викликав у жінок іронічну посмішку, то сьогодні психіатри дедалі частіше стикаються з пацієнтами-чоловіками, у яких клінічні прояви депресії виникли після народження дитини. Як впоратися з цією недугою? Про це розповів ведучий психологічних проєктів «Супермама» та «Супербабуся» Дмитро Карпачов.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зазначає: чоловіча депресія після пологів протікає не так, як жіноча. Вона не має специфічних симптомів, а більше нагадує сильний стрес. Чоловікам неприємно про це говорити, звертатися по допомогу, адже, на думку Дмитра Карпачова, представники сильної частини людства не можуть або не хочуть визнавати той факт, що вони неспроможні впоратися з емоційним навантаженням у зв’язку з народженням дитини.

У сучасному суспільстві досі існує стереотип про чоловіка як сильне плече, потужну стіну й лицаря в блискучих обладунках. А хіба може лицар депресувати через появу спадкоємця? Йому треба суворо усміхнутися новонародженому і поскакати по чергові перемоги. Ну або прати пелюшки і стерилізувати пляшечки — із не менш суворим виглядом.

До слова, експерт із питань дитячої вікової психології акцентує увагу на тому, що якщо в молодої мами післяпологова депресія, то татові вона передасться з імовірністю 24—50%. Тобто мало не в половині випадків психічний розлад поширюється на обох батьків.

У таких випадках чоловік часто відмовляється доглядати за малюком, може навіть не наближатися до нього якийсь час, не гратися, не колисати. Він поглинений своїми емоціями. І так — він страждає!

Якщо після народження дитини поведінка чоловіка змінилася, з’явилися зміни в настрої або інші симптоми, не варто їх ігнорувати. Вона не мине сама собою. Необхідно звернутися по допомогу до фахівців. Тільки під чуйним керівництвом професіонала можна вирішити цю проблему.

