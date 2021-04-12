Післяпологова депресія ‒ поширене явище серед молодих мама. Однак, у більшості своїх випадків, у нашій країні це не вважається проблемою. А даремно! Героїня одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» зіткнулася з післяпологовою депресією. Але як її побороти, жінка не знала. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів, чим небезпечне такий стан і як із ним упоратися.

Дмитро Карпачов упевнений, що домогосподарка Оля ‒ нещасна. Так, експерт із питань дитячої вікової психології звернув увагу на те, що жінка збирає пакетики певним чином.

«Така поведінка може свідчити про наявність тривожності. Перебуваючи у стресі, Оля підсвідомо обрала такий метод заспокоєння. Вона збирає і складає речі. Це, справді, може спрацювати, як і інші монотонні дії: миття посуду, фізичні вправи, медитація або прослуховування класичної музики».

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Також Дмитро звернув увагу на те, що Оля говорила про домашні справи, як експерт. Це пов’язано з тим, що наразі це все, чим вона зайнята.

«Дуже важливо, навіть якщо мама домогосподарка і їй це подобається, мати інтереси поза кухнею. Інакше мама перестане бути цікавою не тільки іншим, а й собі. А власна сім’я сприйматиме її як обслуговуючий персонал».

Експерт вважає, що така ситуація може призвести до проблем у майбутньому:

«Коли діти бачать, що їхня мама постійно щось миє, пере і прибирає, вони виростуть з упевненістю, що жінка ‒ це хатній персонал. Виростаючи, такі хлопчики часто шукають собі дружин, які повинні їх обслуговувати. А дівчатка часто виходять заміж за чоловіків, яких потрібно обслуговувати».

Дмитро Карпачов зазначає, що симптоми, які описує Оля, дуже схожі на післяпологову депресію.

«Часто жінок пригнічує той факт, що після народження дітей їхнє життя більше не буде таким, як раніше. Їх може обтяжувати відповідальність за дитину. Щоб не довести себе до такого стану, не треба робити щось через силу. Немає нічого поганого в тому, щоб попросити допомоги, наприклад, у чоловіка».

Також Дмитро Карпачов звертає увагу на те, що у складній ситуації, особливо якщо мама почувається винною в чомусь, необхідно попрацювати з психотерапевтом. Іноді це може зайняти багато часу і потребувати колосальної роботи.

Варто зазначити, що в нині післяпологова депресія ‒ доволі поширене явище, яке іноді потребує медикаментозного лікування. Однак у цьому немає нічого ганебного. Адже всі ми різні, і кожен справляється зі стресовою ситуацією по-своєму.

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