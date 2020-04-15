Наскільки ви хороші батьки: тест від Дмитра Карпачова

Побудувати дружні стосунки з дітьми дуже важливо. Але для деяких батьків це складне завдання. Ведучий проєкта «Супермама» Дмитро Карпачов поділився нескладним тестом, який допоможе визначити, наскільки хороші ваші стосунки з дітьми. Деталі в нашому матеріалі.

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Відомий психолог Дмитро Карпачов на своїй сторінці в Instagram розповів про те, як визначити, наскільки гарні стосунки між батьками і дітьми.

Запитайте свою дитину:

«А як ти думаєш, нас із тобою стосунки краще, ніж… (називаємо знайомих вашої дитини, наприклад, Маші та її мами)?»

Після того, як ваша дитина відповість, запитайте: «Чому? В чому це проявляється? Як ти думаєш, чому це так?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дмитро Карпачов звертає увагу: якщо раптом батьки почують не зовсім приємну відповідь, не варто дитині дорікати, лаяти її і тим паче доводити, що вона не права. Просто потрібно подумати, як можна виправити ситуацію. Таке питання варто повторити через кілька місяців.

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