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Дмитро Карпачов розповів, як правильно обійматися з дитиною

07.02.2020

Обійми дуже важлива частина стосунків. Особливо це стосується взаємин із дітьми! Адже хіба є щось прекрасніше абсолютно щирих обіймашок з дитиною? А ви знали, як правильно обійматися? Про це розповів відомий психолог і ведучий Дмитро Карпачов. Деталі в нашому матеріалі.

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Легендарний психолог Дмитро Карпачов на своїй сторінці в Instagram розповів про те, як правильно обійматися з дитиною.

«Не переривайте обіймів самі. Дочекайтеся, поки це зробить дитина», говорить Дмитро Карпачов. Психолог стверджує, що тільки дитина знає, скільки підтримки їй потрібно отримати від батьків у цей момент.

Також психолог зазначає, що це правило не про те, що потрібно якомога довше обіймати дитину, а про те, хто повинен припиняти обійми.

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