Дмитрий Карпачев рассказал, как правильно обниматься с ребенком

Объятия — очень важная часть отношений. Особенно это касается отношений с детьми! Ведь разве есть что-то прекраснее абсолютно искренних обнимашек с ребенком? А вы знали, как правильно обниматься? Об этом рассказал ведущий проекта «Супермама» Дмитрий Карпачев. Детали в нашем материале.

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Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев рассказал о том, как правильно обниматься с ребенком.

«Не прерываете объятий сами. Дождитесь, пока это сделает ребенок», — говорит Дмитрий Карпачев. Он утверждает, что только ребенок знает, сколько поддержки ему нужно получить от родителей в данный момент.

Также Дмитрий Карпачев отмечает: это правило не о том, что нужно как можно дольше обнимать ребенка, а о том, кто должен прекращать объятия.

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