Обійми — дуже важлива частина стосунків. Особливо це стосується взаємин із дітьми! Адже хіба є щось прекрасніше абсолютно щирих обіймашок з дитиною? А ви знали, як правильно обійматися? Про це розповів ведучий проєкту «Супермама» Дмитро Карпачов. Деталі в нашому матеріалі.

Експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів про те, як правильно обійматися з дитиною.

«Не переривайте обіймів самі. Дочекайтеся, поки це зробить дитина», — говорить Дмитро Карпачов. Він стверджує, що тільки дитина знає, скільки підтримки їй потрібно отримати від батьків у цей момент.

Також Дмитро Карпачов зазначає: це правило не про те, що потрібно якомога довше обіймати дитину, а про те, хто повинен припиняти обійми.

