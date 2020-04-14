Сьогодні, 14 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 6 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання мами-кар’єристки Каті. Експерт із питань дитячої вікової психології був, м’яко кажучи, неприємно вражений тим, що жінка майже не приділяє уваги своїм донькам. Детальніше читайте в матеріалі.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов був неприємно здивований тим, що мама-кар’єристка Катя майже не приділяє уваги своїм дітям. Ба більше, старша дочка й зовсім живе з бабусею.

У Каті практично не розвинений материнський інстинкт: коли її молодша донечка заплакала, Катя, на відміну від няні, й оком не мигнула.

«Існує таке поняття, як четвертий триместр вагітності. Це перехідний період між комфортним існуванням в утробі матері і життям у великому світі поза нею. Це стрес для дитини, бо їй необхідно навчитися їсти, дихати і взагалі існувати окремо. Тому для малюка дуже важливо мати фізичний контакт із мамою. Вона повинна якомога більше тримати дитину на руках і зігрівати своїм теплом», ‒ прокоментував ситуацію Дмитро Карпачов.

У перші місяці життя між мамою і дитиною формується емоційний зв’язок. Тому, наголошує експерт, Катя повинна приділяти дитині максимум уваги. В іншому разі діти не будуть прив’язані до мами. Власне, так і сталося з її старшою дочкою, яка іноді називає Катю бабусею і не захотіла поцілувати її після розлуки. Це свідчить про те, що між донькою і мамою немає міцного емоційного зв’язку.

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Більше порад про виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті «Супермама».

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