Сколько времени нужно уделять ребенку? У каждой мамы по этому поводу собственное мнение: кто-то находится круглосуточно с малышом, а для кого-то пару часов в день — норма. Героиня одного из выпусков психологического реалити «Супермама» — спортивная мама Катя Жесть практически с самого рождения второй дочери передала ее на воспитание няне. Но так ли это хорошо? Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев рассказал, почему для новорожденного ребенка очень важно проводить много времени рядом с мамой. Детальнее читайте в материале.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев был неприятно удивлен тем, что мама-карьеристка Катя почти не уделяет внимания своим детям. Более того, старшая дочь и вовсе живет с бабушкой.

У Кати практически не развит материнский инстинкт: когда ее младшая дочь заплакала, Катя, в отличии от няни, и глазом не моргнула.

«Существует такое понятие, как четвертый триместр беременности. Это переходной период между комфортным существованием в утробе матери и жизнью в большом мире вне ее. Это стресс для ребенка, потому что ему необходимо научиться есть, дышать и вообще существовать отдельно. Поэтому для малыша очень важно иметь физический контакт с мамой. Она должна как можно больше держать ребенка на руках и согревать своим теплом», ‒ прокомментировал ситуацию Дмитрий Карпачев.

В первые месяцы жизни между мамой и ребенком формируется эмоциональная связь. Поэтому, подчеркивает эксперт, Катя должна уделять дочери максимум внимания. В противном случае дети не будут привязаны к маме. Собственно, так и случилось с ее старшей дочерью, которая иногда называет Катю бабушкой и не захотела поцеловать ее после разлуки. Это свидетельствует о том, что между дочкой и мамой нет крепкой эмоциональной связи.

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