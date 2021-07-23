Дмитрий Карпачев рассказал, как противостоять социальному давлению

Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации нелегкого выбора. Поэтому многим знакомы возникающие в этот момент чувства растерянности и страха. К сожалению, в нашей стране есть место стереотипам. А еще — каждый уважающий себя человек считает святым долгом высказать свое мнение по любому поводу. Особенно, если его не спрашивают. В первую очередь это касается женщин. Ведущий психологических проектов «Супермама», «Супербабушка» и «Детектор лжи» Дмитрий Карпачев рассказал, как женщине противостоять социальному давлению.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отметил, что общество противоречиво. Женщин гнобят и за многодетность, и за позицию чайлдфри. Иногда это одни и те же люди — те, кто видит мир в монохроме и не способны воспринимать разнообразие взглядов.

Конечно же, женщину будут осуждать за аборт. Равно как и за нежелание его делать. Сегодня этот вопрос является одним из самых сложных и противоречивых.

Находясь перед сложным жизненным выбором, женщина чувствует себя словно загнанный зверь. Она может действовать иррационально, а потом жалеть о необдуманных шагах и последствиях. Но как не сорваться? Как правильно ответить тем, кто норовит дать непрошеный совет или, что еще хуже, не разобравшись в ситуации, осуждает.

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Как реагировать на социальное давление:

Вовлекать в ситуацию как можно меньше людей — насколько это возможно. На праздное любопытство отвечать корректно, но твердо. Позиция силы — пресечь обсуждения вашего решения. Позиция слабости — оправдываться.

Не позволять выводить вас на эмоции. И при беременности, и при аборте бывают гормональные сбои, которые вызывают повышенную эмоциональность. Держите себя в руках.

Найти буфер — человека, который возьмет на себя функцию общения с вашим окружением, если вам какое-то время захочется побыть наедине с собой.

Чувствовать уверенность в своих действиях. Способность нести ответственность за результат отличает психологически взрослого человека от инфантила.

В таких ситуациях, когда женщина оказывается перед выбором: стать мамой или все же сделать аборт, важно помнить о том, что правильного варианта не существует. Есть только тот, на котором вы остановились.

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