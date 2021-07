Дмитро Карпачов розповів, як протистояти соціальному тиску

Кожен із нас хоча би раз у житті опинявся в ситуації нелегкого вибору. Тому багатьом знайомі почуття розгубленості і страху, які виникають у цей момент. На жаль, у нашій країні є місце стереотипам. А ще — кожен вважає святим обов’язком висловити свою думку з будь-якого приводу. Особливо, якщо його не питають. В першу чергу це стосується жінок. Ведучий прохологічних проєктів «Супермама», «Супербабуся» і «Детектор брехні» Дмитро Карпачов розповів, як жінці протистояти соціальному тиску.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зазначив, що суспільство суперечливе. Жінок гноблять і за багатодітність, і за позицію чайлдфрі. Іноді це одні і ті ж люди — ті, хто бачить світ у монохромі і не здатні сприймати різноманітність поглядів.

Звичайно, жінку будуть засуджувати за аборт. Так само як і за небажання його робити. Сьогодні це питання є одним із найбільш складних і суперечливих.

Перебуваючи перед складним життєвим вибором, жінка відчуває себе немов загнаний звір. Вона може діяти ірраціонально, а потім шкодувати про необдумані кроки і наслідки. Але як не зірватися? Як правильно відповісти тим, хто намагається дати непрохану пораду або, що ще гірше, не розібравшись у ситуації, засуджує.

У таких ситуаціях, коли жінка опиняється перед вибором: стати мамою або все ж зробити аборт, важливо пам’ятати про те, що правильного варіанту не існує. Є тільки той, на якому ви зупинилися.

