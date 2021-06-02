Близкие люди иногда ссорятся. И это нормально. Но многие из нас во время ссоры совершают грубые ошибки, которые могут повлечь за собой непоправимые последствия. Ведущий психологического реалити «Супермама» и проекта «Детектор лжи» Дмитрий Карпачев рассказал о том, чего нельзя делать во время ссоры. Детали ― в нашем материале.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram опубликовал пост о том, чего категорически нельзя делать во время ссоры с близким человеком.

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Что не нужно делать во время ссоры с близким человеком

Не стоит упоминать родителей

Дмитрий Карпачев отметил, что ссора между двумя людьми должна затрагивать только их двоих. Он уверен, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя упоминать родителей, ведь обида за родителей засядет так глубоко, что потом от нее будет сложно избавиться. Также эксперт по вопросам детской возрастной психологии обратил внимание на то, что и родители не должны вмешиваться в ссору:

«Не позволяйте родителям участвовать в ваших ссорах. Если все же это произошло, то проблема затрагивает не только мужа и жену, а обе семьи. Такую ссору очень легко превратить во вражду. И, если даже между мужем и женой восстановится гармония, останутся противоречия между семьями, которые будут только усложнять жизнь».

Никакого насилия

Дмитрий Карпачев отметил, что очень часто пары, ввязавшись в жесткую ссору, не могут апеллировать словами и переходят к кулачным боям. Однако насилие — не выход. Это недопустимо! Боль, причиненная любимым человеком, просто уничтожит любовь.

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Никаких разговоров о разводе

Во время ссоры не стоит вспоминать о разводе. Даже если это обычное желание пригрозить. Это самые обидные слова, которые могут быть произнесены мужем или женой. Развод обязательно последует, если один из партнеров во время ссоры его постоянно упоминает. Но если между двумя людьми есть чувства, то, сказав о разводе, кто-то потом будет сильно сожалеть об этом.

Нельзя уходить из дома во время ссоры

В кино часто показывают, как жена или муж выбегают из дома, чтобы догнать свою половинку и извиниться. Однако в реальном мире это вряд ли произойдет. Уйти из дома во время ссоры — самое некомпетентное поведение. Лучший способ — промолчать на реплики партнера, а когда он успокоится, попробовать разрешить конфликт.

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