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Дмитро Карпачов: Я вдячний кожному героєві за те, що він розповів свою історію

27.08.2020

31 серпня відбудеться прем’єра 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Глядачі телеканалу СТБ зможуть стежити за тим, як за допомогою поліграфа можна відновити справедливість і отримати відповіді на найважливіші питання. Ексклюзивно для STB.UA ведучий проєкту Дмитро Карпачов  розповів про те, чому після такої тривалої перерви все ж вирішив повернутися на проєкт і яка історія вразила його найбільше. Всі деталі читайте в матеріалі!

детектор

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Дмитре, з яким настроєм ви поверталися на проєкт після такої тривалої перерви?

Мені було цікаво. На проєкті ми розглядаємо історії людей, які прийшли сюди по правду. І я щиро вдячний їм за те, що вони не побоялися прийти в студію і поділитися історіями свого життя. Тому що завдяки їхнім помилкам, про які ми говорили, у когось, хто подивиться цю програму, з’явиться шанс учинити інакше, більш мудро і виважено.

Чи була якась історія героїв, яка запам’яталася вам найбільше?

Усі історії проєкту цікаві та повчальні. Мені дуже складно виділити одну з них. Просто когось більше зачепить одна історія, а когось інша. Адже всі історії, які розкажуть люди на проєкті, важливі.

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Як ви думаєте, що змушує людей подавати заявку на участь у проєкті «Детектор брехні»?

Люди за допомогою проєкту хочуть для себе щось з’ясувати, зрозуміти щось у собі, поговорити про щось важливе з рідними і близькими, які раніше відмовлялися це робити, наприклад, сидячи на кухні. Трапляються іноді серед заявок фрики люди, які не розуміють, навіщо вони йдуть у проєкт, їм невтямки, що «Детектор брехні» це не цікавий спосіб заробити. Такі люди точно не наші герої.

А ви б погодилися сісти в крісло проєкту?

Ні, адже зі своїми рідними я і так можу відверто поговорити на кухні.

Не пропустіть прем’єру 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» 31 серпня о 19:00 на СТБ! 

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