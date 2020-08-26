Прем’єра 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» стартує на СТБ вже 31 серпня! Володимир Ведмідь, експерт проєкту і виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів, який точно знає, як виявити брехню, розповів про свою роботу в 10-му сезоні «Детектора брехні» і про спроби героїв обманути поліграф.

Більше на тему: Дмитро Карпачов: «Детектор брехні» — це проєкт, який навчає жити

«Цей сезон про стосунки. Про те, що їх зіпсувало. Про те, який вихід бачать самі учасники», – каже поліграфолог.

Сам же поліграф використовується як інструмент з’ясування правди, отримання відповідей на питання, які фактично формують майбутнє людини.

Незважаючи на те, що між 9 і 10 сезонами «Детектора брехні» було кілька років перерви, експерт запевняє, що в самому тестуванні людей на поліграфі і в підході до нього з науково-методичного погляду за цей час нічого не змінилося.

«Брехня виявляється такими самими методами, як і раніше. Однак зараз вимоги до фахівців стали вищими. У поліграфолога має бути відповідна освіта, підтверджена документом навчального закладу», – зазначив Володимир Ведмідь.

Вимоги до самого тестування і запитань також посилилися. Поліграфолог пояснив, що це закономірно. Адже зі збільшенням попиту підвищується конкуренція на ринку і зростає кількість пропозицій. Клієнт обирає кращих. Тому прогресивні фахівці починають удосконалюватися, підвищувати кваліфікацію, застосовувати обладнання, яке відповідає ДСТУ, і давати якісний результат.

Більше на тему: Що цікаве чекає на глядачів у 10-му сезоні «Детектора брехні»

За словами Володимира Ведмедя, в 10-му сезоні «Детектора брехні» були навіть випадки, коли люди намагалися «протестувати» варіанти обману поліграфа.

«Я робив зауваження, проводив повторне тестування. Професіонала не обдуриш», – запевнив поліграфолог.

Більш того, серед героїв були і ті, які в останній момент відмовлялися проходити тестування, виправдовуючись особистими проблемами і т. ін.

Усім людям, які сідають у крісло «Детектора брехні», Володимир порадив одне: не боятися помилки поліграфолога і бути щирими.

«В іншому разі – готуйтеся до фіаско», – зауважив фахівець.

Дивіться проєкт «Детектор брехні» з 31 серпня по понеділках о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.