Поліграфолог Володимир Ведмідь розповів про 10 сезон «Детектора брехні» і спроби обману
26.08.2020
Прем’єра 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» стартує на СТБ вже 31 серпня! Володимир Ведмідь, експерт проєкту і виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів, який точно знає, як виявити брехню, розповів про свою роботу в 10-му сезоні «Детектора брехні» і про спроби героїв обманути поліграф.
«Цей сезон про стосунки. Про те, що їх зіпсувало. Про те, який вихід бачать самі учасники», – каже поліграфолог.
Сам же поліграф використовується як інструмент з’ясування правди, отримання відповідей на питання, які фактично формують майбутнє людини.
Незважаючи на те, що між 9 і 10 сезонами «Детектора брехні» було кілька років перерви, експерт запевняє, що в самому тестуванні людей на поліграфі і в підході до нього з науково-методичного погляду за цей час нічого не змінилося.
«Брехня виявляється такими самими методами, як і раніше. Однак зараз вимоги до фахівців стали вищими. У поліграфолога має бути відповідна освіта, підтверджена документом навчального закладу», – зазначив Володимир Ведмідь.
Вимоги до самого тестування і запитань також посилилися. Поліграфолог пояснив, що це закономірно. Адже зі збільшенням попиту підвищується конкуренція на ринку і зростає кількість пропозицій. Клієнт обирає кращих. Тому прогресивні фахівці починають удосконалюватися, підвищувати кваліфікацію, застосовувати обладнання, яке відповідає ДСТУ, і давати якісний результат.