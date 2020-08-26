Полиграфолог Владимир Ведмидь рассказал о 10 сезоне «Детектора лжи» и попытках обмана
26.08.2020
Премьера 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи» стартует на СТБ уже 31 августа! Владимир Ведмидь, эксперт проекта и исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов, который точно знает, как выявить ложь, рассказал о своей работе в 10 сезоне «Детектора лжи» и попытках героев обмануть полиграф.
«Этот сезон об отношениях. О том, что их испортило. О том, какие выходы видят сами участники», – говорит полиграфолог.
Сам же полиграф используется как инструмент выяснения правды, получения ответов на вопросы, которые фактически формируют будущее человека.
Несмотря на то, что между 9 и 10 сезонами «Детектора лжи» был перерыв несколько лет, эксперт уверяет, что в самом тестировании людей на полиграфе и в подходе к нему с научно-методической точки зрения за это время ничего не изменилось.
«Ложь выявляется такими же методами, как и раньше. Однако сейчас требования к специалистам стали выше. У полиграфолога должно быть соответствующее образование, подтвержденное документом учебного заведения», – отметил Владимир Ведмидь.
Требования к самому тестированию и вопросам тоже усилились. Полиграфолог объяснил, что это закономерно. Ведь с ростом спроса повышается конкуренция на рынке и растет количество предложений. Клиент выбирает лучших. Поэтому думающие специалисты начинают совершенствоваться, повышать квалификацию, применять оборудование, соответствующее ГОСТу, и давать качественный результат.