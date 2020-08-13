Дмитрий Карпачев: «Детектор лжи» — это проект, который учит жить

Недавно стартовали съемки 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Уже этой осенью зрители телеканала СТБ смогут наблюдать за тем, как с помощью полиграфа можно восстановить справедливость и получить ответы на самые важные вопросы. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев рассказал, почему после столь длительного перерыва все же решил вернуться на проект. Все детали читайте в материале!

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Дмитрий Карпачев рассказал в Instagram, почему решил вновь стать ведущим психологического проекта «Детектор лжи».

«Вчера у меня спросили, а зачем я согласился принять участие в этом проекте? После первого дня съемок я точно знаю ответ!

Это проект, который учит жить. И я искренне благодарен тем участникам, с которыми уже успел познакомиться, за то, что они не побоялись прийти в студию. Я благодарен за то, что они поделились историями своей жизни. Потому что благодаря их ошибкам, о которых мы говорили, у кого-то, кто посмотрит эту программу, появится шанс поступить по-другому, более мудро и взвешенно.

Я не знаю, с кем еще предстоит встретиться в студии, но я знаю, что этот проект учит более глубокому пониманию мотивов и поступков тех, кто вас окружает.

Смотрите «Детектор лжи» и учитесь на чужих ошибках», — написал Дмитрий Карпачев.