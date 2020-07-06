6 ознак того, що людина вам бреше

Уже цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні», в якому герої спробують довести свою правоту за допомогою поліграфа. Однак, як стверджують психологи, щоб вивести людину на чисту воду і зловити на брехні, не обов’язково проводити складні тести. Досить знати основні ознаки і прийоми, які свідчать про те, що людина каже неправду. Які? Читайте наш матеріал і ви все дізнаєтесь.

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Крок назад

Співрозмовник, який намагається вас обдурити, підсвідомо відчуває дискомфорт. Щоб приховати свої переживання, він несвідомо робить крок назад, ніби намагаючись захиститися від вас, адже ви несете потенційну загрозу. Однак якщо брехун переконаний, що його не викриють, то він почуватиметься більш розкуто.

Схрещені руки

Схрещені руки — одна з найяскравіших ознак того, що людина не налаштована на задушевну бесіду. Такий жест може свідчити не тільки про брехню, а й про те, що ваш візаві явно не в захваті від бесіди і навмисно щось приховує. Якщо, наприклад, таку позу людина приймає після важливого запитання, то це, швидше за все, є свідченням брехні.

Мовлення вбік

Ви часто зустрічали людей, які під час розмови не дивляться в очі, а відводять погляд чи навіть повертають голову вбік. Найчастіше такі жести свідчать про те, що співрозмовник не налаштований зараз на відверту бесіду. Або ж ви йому просто катастрофічно неприємні. Однак в окремих випадках така поведінка може ні про що не свідчити. Справді, існують люди, які з усіма розмовляють саме так.

Співрозмовник ховає руки

Якщо при відповіді на запитання співрозмовник починає ховати руки ― це перша ознака його нещирості. Спроби приховати свої долоні або руки повністю від стороннього погляду часто свідчать про намагання обдурити. Найчастіше долоні засовують у кишені, за спину і взагалі куди завгодно, тільки б заховати їх від прямого погляду співрозмовника.

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Людина затуляє обличчя

Коли співрозмовник не налаштований бути відвертими або просто хоче приховати деяку інформацію, це підсвідомо відображається на обличчі і в мікроміміці. Людина часто несвідомо торкається рота, носа, може почухати ніс чи підборіддя. Якщо співрозмовник торкається до губ або затуляє рота — це неусвідомлена спроба зупинити самого себе, перервати свою промову. Також будь-які зміни в міміці особи можуть свідчити про брехню.

Верткий погляд

Верткий, блукальний погляд часто є ознакою не брехні, а активного пошуку будь-якого рішення. А значить, ваш візаві ще не вигадав своєї відповіді. Що серйозніша проблема, над якою працює мозок, то активніше народжуються зони збудження в його корі. Така поведінка свідчить про паніку або переляк. Щоб вивести брехуна на чисту воду, досить просто поставити кілька навідних запитань. І, виходячи з відповідей, притиснути і змусити зізнатися.

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