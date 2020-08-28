До осіннього телесезону СТБ готує відразу чотири студійних ток-шоу. В ефір телеканалу повернеться легендарний психологічний проєкт «Детектор брехні», Оксана Байрак представить ток-шоу «Про що мовчать жінки», а також стартують прем’єрні випуски «Один за всіх» і «Таємниці ДНК». Глядачі побачать неймовірні історії реальних людей про кохання і чесність, про таємниці, які неможливо приховати, про проблеми, які не можна замовчувати, і про боротьбу за правду та справедливість.

«Детектор брехні»

Ведучий – Дмитро Карпачов

Героями прем’єрних випусків стануть люди, які хочуть бути почутими. З певних причин їх правді ніхто не довіряє, і тільки на «Детекторі брехні» за допомогою поліграфа стане зрозуміло, кому вірити. Кожна чесна відповідь на складні, а часом і неприємні запитання, має свою ціну. Але правда того варта. Якщо учасники будуть відвертими до кінця, отримають грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

У десятому сезоні «Детектора брехні» глядачі почують багато історій про взаємини: теплі, болісні, трагічні, нові та незакінчені. Стосунки між подружжям (дійсними або колишніми партнерами), між коханцями, батьками і дітьми, близькими родичами та сусідами. Герої проєкту хочуть зізнатися в таємницях, які довгий час доводилося приховувати від близьких; прагнуть довести свою чесність, налагодити стосунки з сім’єю або оприлюднити правду заради покарання винного.

Дата прем’єри: 31 серпня о 19:00

Більше на тему: Дмитро Карпачов: «Детектор брехні» — це проєкт, який навчає жити

«Про що мовчать жінки»

Ведуча – Оксана Байрак

Легендарна телеведуча та режисерка у студії ток-шоу відверто говоритиме з героїнями про найбільш бентежні, спірні та дуже складні теми. Оксана Байрак завжди відчуває жіночу душу, саме тому героїні відкриваються їй настільки, що готові розповісти навіть найбільш інтимну історію. У кожній програмі ведуча обіцяє ділитися подробицями зі свого життя, які до цього нікому не розповідала.

«Я буду відверта так само, як і героїні зі мною. Я не вмію говорити просто так, буду сперечатися або погоджуватися з експертами, висловлювати власну думку. Ми не просто поговоримо, а допоможемо героїні та кожної глядачці, яка опинилася у схожій ситуації, знайти рішення», – розповіла телеведуча.

Оксана Байрак зізнається, що буде не тільки відверто говорити з кожною героїнею, а й давати «витверезливу», жорстку і обов’язково справедливу пораду. Тому разом з ведучою у студії всі «за» і «проти» обговорюватимуть експерти. Серед тем перших випусків ток-шоу «Про що мовчать жінки» – сурогатне материнство, насильство в сім’ї, пластична хірургія, бодіпозитив, чайлд-фрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія й інші ситуації, які замовчують жінки з тієї чи іншої причини.

Дата прем’єри: 2 вересня о 19:00

Більше на тему: Оксана Байрак на зйомках нового проєкту СТБ «Про що мовчать жінки»

«Таємниці ДНК»

Ведуча – Тетяна Висоцька

Успішний проєкт власної розробки телеканалу СТБ «Таємниці ДНК» продовжить допомагати дізнаватися правду за допомогою ДНК-тесту. У студії проєкту не просто обговорюють складні та неймовірні історії, в яких опинилися герої – тільки в «Таємницях ДНК» вони, нарешті, отримують відповідь, яку так довго шукали. Всю правду учасники дізнаються просто у студії – за результатом ДНК-тесту, точність якого наближається до 99% і підробити який неможливо. Конверт з результатами генетичної експертизи наприкінці кожної програми відкриває ведуча Тетяна Висоцька, а відповідь, яка в ньому знаходиться, часто кардинально змінює життя героїв.

Дата прем’єри: 1 вересня о 19:00

Більше на тему: Тетяна Висоцька розповіла про неймовірну історію учасниці «Від пацанки до панянки» в новому сезоні «Таємниці ДНК»

«Один за всіх»

Ведучий – Михайло Присяжнюк

Вісім років команда «Один за всіх» допомагає українцям відновити справедливість. У новому сезоні гостросоціальне ток-шоу продовжить боротися за істину в найважчих і найрезонансніших історіях.

Ретельне журналістське розслідування, вивчення всіх фактів, увага до деталей, чесність, об’єктивність і захист прав малолітніх дітей – ось принципи проєкту і його ведучого Михайла Присяжнюка. Після завершення кожної історії Михайло особисто передаватиме владі всі факти у справі та контролюватиме вжиті ними заходи для відновлення порядку.

Дата прем’єри: 30 серпня о 20:00

Більше на тему: Стартували зйомки нового сезону проєкту «Один за всіх»

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