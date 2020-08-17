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Холостячка: ексклюзивне інтерв’ю Ксенії Мішиної програмі «Вікна-новини»

17.08.2020

Про що говорять жінки, коли чоловіків немає поряд? Головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» — Ксенія Мішина — дала інтерв’ю програмі «Вікна-новини». Холостячка розповіла про чоловіків, які прийшли підкорювати її серце, а ще показала, як відбуваються зйомки. Ексклюзивні подробиці — дивіться в матеріалі.

Актриса театру і кіно, зірка легендарного серіалу «Кріпосна» живе в дуже насиченому і активному графіку. Тому інтерв’ю з Холостячкою вдалося взяти дорогою на зйомки. Ксенія розповіла, що на Першу вечірку прийшли абсолютно різні чоловіки, з індивідуальними історіями і унікальних типажів.

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Головна героїня також зізнається, що трохи переживає. Адже має досвід, коли чоловікам не подобалася її професія. Виникали ревнощі, нерозуміння і багато умов. Тому в рамках проєкту «Холостячка» відбудеться побачення, під час якого кілька учасників зможуть відчути себе на місці Ксенії і відповісти на каверзні запитання журналістів.

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Ексклюзивне інтерв’ю — дивіться в відео.

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